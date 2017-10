Der BID-Gemeinschaftsstand, an dem auch die Haufe Group vertreten ist Bild: Büro Roman Lorenz

Die Haufe Group ist in diesem Jahr auf der Expo Real bereits zum siebten Mal Standpartner bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland (BID), am Stand B2.220. Es gibt ein umfangreiches Programm für viele Geschmäcker.

Am Stand erfahren Sie alles über die Fachwissen- und Softwarelösungen, die die Haufe Group für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bietet. Treffen Sie das Team Media Sales und aus der Redaktion Dirk Labusch, Chefredakteur des Fachmagazins "Immobilienwirtschaft", Laura Henkel, verantwortliche Online-Redakteurin, und Jörg Seifert, Chef vom Dienst, am Stand B2.220 persönlich. Auch Ulrike Trampe, Chefredakteurin der Fachzeitschrift "DW Die Wohnungswirtschaft", und Olaf Berger, DW-Redakteur, sind vor Ort und schätzen jeden neuen Messekontakt.

Das erwartet die Besucher am Stand

Mittwoch, 4. Oktober 2017:

11:00 Uhr: Standeröffnung: Dr. Andreas Mattner, Vorsitzender BID und Präsident ZIA; Gunther Adler, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

im Anschluss: Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen im Spannungsfeld des Bundestagswahlkampfes (Gunther Adler, Dr. Andreas Mattner, Jürgen Michael Schick, Axel Gedaschko, Andreas Ibel, Wolfgang D. Heckeler; Moderation: Andreas Remien, Süddeutsche Zeitung)

13:00 Uhr: Das Urbane Gebiet – Chancen für die Stadtentwicklung (Prof. Dr. habil. Sigrid Schaefer, EBZ; Maren Kern, BBU; Anke Brummer-Kohler, Bundesbauministerium; Andreas Ibel, BFW; Dr. Jan Röttgers, ECE; Moderation: Ulrike Trampe, DW Die Wohnungswirtschaft)

13:30 Uhr: "Wirtschaft macht Wohnen – Arbeitgeber als Akteure am Wohnungsmarkt" (Gunther Adler, Bundesbauministerium, im Gespräch mit Axel Gedaschko, Präsident GdW; Moderation: Arndt von Bodelschwingh, RegioKontext)

14:30 Uhr: Verleihung DIA Forschungspreis (Laudatorin: Katrin Schütz, Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg; Prof. Dr. Marco Wölfle, DIA/CRES; Jürgen Michael Schick, IVD; Moderation: Peter Graf, Geschäftsführer DIA)

15:00 Uhr: BID-Marktplatz – "Must-haves" für Ihr Unternehmen (Dr. Erik Beckedahl, Innogy; Fabian Bender, eBay Kleinanzeigen; Erik Kahlert, KONE; Christoph Lüthe, ista; Kai Schmidt, Vattenfall; Moderation: Marion Hoppen, Pressesprecherin BFW)

17:00 Uhr: Finanzierungstrends: Was kommt nach der Zinswende? (Thomas Jebsen, Mitglied des Vorstandes DKB; Frank M. Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender WL-Bank; Peter Stöhr, Vorstand Dr. Klein Firmenkunden; Ingeborg Esser, Hauptgeschäftsführerin GdW; Moderation: Sabine Georgi, ZIA)

19:00 Uhr: Messe Chill-out (Beginn Sektempfang 18:30 Uhr; ermöglicht durch die freundliche Unterstützung von KONE)

Donnerstag, 5. Oktober 2017:

09:30 Uhr: Expo Frühstück Dr. Klein (im oberen Standbereich)

11:00 Uhr: Neue Wohnsiedlungen: Liegt die Zukunft im Quartierskonzept? (Maren Kern, BBU; Karl Strenger, Strenger Bauen und Wohnen; Anke Brummer-Kohler, Bundesbauministerium; Gunter Nissen, Vattenfall Europe Innovation; Moderation: Dirk Labusch, Immobilienwirtschaft)

12:00 Uhr: Neue Chefsache "Digitalisierung"? Was heißt das für die PropTechs und die Immobilienwirtschaft? (Fabian Bender, eBay Kleinanzeigen; Andreas Böhm, B&O Service Gruppe; Kai Erdel, Real Estate Claim Control; Dr. Nima Mehrafshan, Immolyze; Nicholas Neerpasch, Doozer Real Estate Systems; Alexander Veit, My Real ID; Moderation: Sun Jensch, Bundesgeschäftsführerin IVD)

14:00 Uhr: "Mietest du noch oder kaufst du schon?" Wohneigentum für den Vermögensaufbau (Gunther Adler, Bundesbauministerium; Jürgen Michael Schick, IVD; Hans Peter Trampe, Dr. Klein; Dirk Salewski, beta Eigenheim; Wolfgang D. Heckeler, DDIV; Moderation: Michael Fabricius, Die Welt)

15:00 Uhr: Die Rolle der Immobilienwirtschaft in der Klimaschutzpolitik (Christian Bruch, BFW; Ingeborg Esser, GdW; Maria Hill, ZIA; Jan Christoph Maiwaldt, Keep Focus; Thomas Zinnöker, ista; Moderation: Jörg Seifert, Immobilienwirtschaft)

16:00 Uhr: Wirtschaftsimmobilien im Fokus: Mangelware Büroflächen? (Dr. Carsten Düerkop, WL-Bank; Dr. Katrin Grumme, DGC Consulting; Boris Matuszczak, Dr. Klein; Andreas Wende, ZIA; Jürgen Michael Schick, IVD; Moderation: Dirk Labusch, Immobilienwirtschaft)

17:00 Uhr: EBZ Preisverleihung – "Beste Masterabsolventen" (Moderation: Uwe Eichner, Vorsitzender des GdW-Fachausschusses für Berufliche Bildung und Personalentwicklung)

17:45 Uhr: 20 Jahre "Immobilienwirtschaft": 20 spannende Jahre – Ein Quiz (Moderation: Laura Henkel, Jörg Seifert, Dirk Labusch)

18:45 Uhr: Sektempfang (Dr. Andreas Mattner, BID und ZIA; Gunther Adler, Bundesbauministerium)

19:00 Uhr: Standparty mit Live-Musik

Freitag, 6. Oktober 2017:

10:30 Uhr: "Zeig mir dein Gesicht und ich sage dir, was du kannst" (Dr. Michael Janson Psycho-Physiognomie, im Anschluss individuelle Potenzialanalysen von Dr. Michael Janson)

12:30 Uhr: Speed-Dating mit den Standpartnern

