Bild: Gabriele Bobka Die Lage für die deutschen Immobilienmärkte bleibt gut, meinen (v.l.n.r.) Piotr Bienkowski, Andreas Völker, Christoph Scharf und Wolfgang Schneider

Die Immobilienmärkte boomen. Und eine Änderung des seit Jahren währenden Aufschwungs am deutschen Immobilienmarkt ist für die Experten von BNP Paribas Real Estate vorerst nicht in Sicht. Sie erwarten einen Anstieg der kurzfristigen Zinsen frühestens Ende 2019 und dann auch nur in sehr moderater Form.