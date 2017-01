26.01.2017 | Unternehmen

Zwei der Jury-Mitglieder: Alexander Ubach-Utermöhl (links) und Rolf Buch

Bild: Angelika Stehle/Blackprint Booster GmbH

Das Accelerator-Programm "Blackprint PropTech Booster" für Startups beginnt im Februar in Frankfurt am Main: Gefördert werden innovative, digitale Geschäftsmodelle mit Bezug zur Immobilienwirtschaft. Teams erhalten 50.000 Euro Kapital sowie Mentoring und Coaching. Gründungspartner sind Aareon, CMS Hasche Sigle, Commerz Real, die Goldbeck Gruppe, NAI Apollo, Obotritia Capital und Vonovia SE und Blackprintpartners.

Der Accelerator will innovative Gründer und etablierte Unternehmen der Immobilienwirtschaft zusammenbringen. Im Frankfurter TechQuartier traten sechs Startups für das erste Halbjahresprogramm gegeneinander an. Mit der Gründung von Lireco haben etwa die beiden Immobilienspezialisten Michael Binner und Marius Engel 2014 den Schritt in die Startup-Welt gewagt.

„Wir wollen den digitalen Wandel in der Immobilienwirtschaft mitgestalten", sagte Rolf Buch, Vorstandsvorsitzender der Vonovia SE. Property Technology ist ein Begriff, der mit zunehmender Digitalisierung der Immobilienwirtschaft immer mehr Bedeutung gewonnen hat. Der Immobiliensektor sei zum Teil nach wie vor analog aufgestellt. Der Blackprint Booster, initiiert von der auf PropTechs spezialisierten Beteiligungsgesellschaft Blackprintpartners und Marc Stilke, ehemaliger CEO von ImmobilienScout, will künftig gezielt Branchengrößen zusammenbringen und neue Geschäftsmodelle schaffen.

Unter den Bewerberteams schafften es sechs, darunter fünf aus Deutschland und eines aus Estland, zum ersten Auswahltag. Davon wählte die Jury zwei Startup-Teams aus. Zwei weitere Teams könnten es nachträglich in die Auswahl schaffen. Im Februar ziehen die teilnehmenden Teams in das neue Frankfurter TechQuartier ein und werden dort sechs Monate lang betreut und gefördert.

Derzeit sind über einen Zeitraum von zwei Jahren insgesamt drei je sechsmonatige Runden im Accelerator-Programm geplant. Dafür stellen die strategischen Partner ein Budget von 2,5 Millionen Euro zur Verfügung.