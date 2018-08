Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will die Vergabe von öffentlichen Bauprojekten neu regeln. Er will damit Pannen und Preisexplosionen wie etwa beim Berliner Flughafen BER verhindern. "Bauprojekte sollen künftig an den qualitativ Besten vergeben werden - und nicht an den vermeintlich Billigsten", sagte er dem "Münchner Merkur". Der Immobilienverband ZIA schlägt zudem eine "Taskforce Bau von Großprojekten" vor.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will die Vergabe von öffentlichen Bauprojekten neu regeln. Er will damit Pannen und Preisexplosionen wie etwa beim Berliner Flughafen BER verhindern. "Bauprojekte sollen künftig an den qualitativ Besten vergeben werden - und nicht an den vermeintlich Billigsten", sagte er dem "Münchner Merkur". Der Immobilienverband ZIA schlägt zudem eine "Taskforce Bau von Großprojekten" vor.

Qualität und Risiken müssten stärker eingerechnet werden. Dobrindt will auch "Bonus-Malus-Regelungen" einsetzen, wenn Baustellen früher oder später fertig werden und wenn der Kostenrahmen nicht eingehalten wird. Der Minister tagt am Dienstag in München mit einer Expertenkommission.

ZIA schlägt „Taskforce Bau von Großprojekten“ vor

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) hat sich in der Reformkommission "Bau von Großprojekten" dafür eingesetzt, strukturelle Defizite bei Planung und Realisierung von Großprojekten in Deutschland zu beheben. Dabei wurden vor allem die Themen "Vergaberecht" und "partnerschaftliche Zusammenarbeit am Bau" diskutiert“.

Der ZIA schlägt eine "Taskforce Bau von Großprojekten" nach dem Vorbild Großbritanniens vor, die die Steuerung von Großprojekten für die jeweilige Kommune übernimmt. Die an Planung und Bau Beteiligten – insbesondere der Bauherr – sollen frühzeitig Verantwortung für das Gesamtprojekt übernehmen und Entscheidungen zügig und final treffen.

Politik und Projektverantwortliche sollen eine einmal abgeschlossene Planung auch als abgeschlossen betrachten und keine nachträglichen Änderungen mehr vornehmen. Mehr Disziplin und die Einhaltung eines „Redaktionsschlusses“ sind gefordert. Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure sollte anders anwendbar sein, damit Teile der Ausführungsplanung vorgezogen werden können und eine effektivere Planung möglich wird.