Der Haufe Kongress für die Wohnungswirtschaft 2018 findet vom 13. bis 15. Juni in Dresden statt und steht unter dem Motto "Stärken verbinden. Zukunft gestalten." Auf die Teilnehmer warten Fach- und Managementvorträge sowie Praxis-Workshops, etwa zum Thema "Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft – Wege zur richtigen Strategie für mein Unternehmen". Melden Sie sich jetzt an.

Erwartet werden rund 300 Vorstände, Geschäftsführer und IT-Verantwortliche aus Wohnungsunternehmen. "Unser Kongress wird den Teilnehmern Anregungen und Hilfestellungen geben, wie die Wohnungsunternehmen den digitalen Wandel nutzen und ihren Kunden besseren Service anbieten können", sagt Dr. Carsten Thies, Vorstand von Haufe-Lexware Real Estate.

Das Programm besteht aus Vorträgen, die den digitalen Wandel und die unternehmerischen Anforderungen an Strukturen, Prozesse und Unternehmenskultur im Fokus haben. Sie sollen den Wohnungsunternehmen Hilfestellungen geben, um die richtigen IT-Entscheidungen treffen zu können. Außerdem werden Möglichkeiten der Digitalisierung in Beiträgen vorgestellt. Dabei geht es um den konkreten Nutzen aus intelligenten Lösungen, die unter anderem mit Partnerunternehmen wie Allthings oder Immomio angeboten werden.

Neu: Praxis-Workshops zu konkreten Anwendungen in Haufe wowinex

Ein Bestandteil des Programms sind die wohnungswirtschaftlichen Softwarelösungen von Haufe. Neben den Vorträgen zur strategischen Entwicklung der Softwarelösung stehen in diesem Jahr neu die Praxis-Workshops zu Anwendungen in Haufe wowinex auf der Agenda.

Zusätzlich werden Themen, wie die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) behandelt. Frank Vohwinkel, Leiter des IT-Bereichs und Datenschutzbeauftragter der VdW Treuhand GmbH, analysiert in seinem Vortrag die ersten Erfahrungen mit der DSGVO und gibt Tipps für den richtigen Umgang. Anwender von Haufe wowinex können sich darüber hinaus in einem Workshop informieren, wie sie mit ihrer Software rechtssicher handeln. Parallel zum Veranstaltungsprogramm zeigen Partnerunternehmen ihre neuesten Entwicklungen.

