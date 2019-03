Digitale Immobilienverwaltung: Haufe und DDIV kooperieren

Bild: DDIV Susanne Vieker (Haufe, links), Martin Kaßler (DDIV, Mitte) und Michael Dietzel (Haufe, rechts) unterzeichnen die erste Innovationspartnerschaft

Haufe und der Dachverband Deutscher Immobilienverwalter (DDIV) haben am 12. März in Berlin eine Partnerschaft für Innovationen in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft geschlossen. Neben der digitalen Transformation steht die Zusammenarbeit bei der Weiterbildung im Fokus der Partner.