Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Die Stadt Frankfurt hat beim Landgericht Räumungsklage gegen den Frankfurter Rennklub und den Golfclub eingereicht. Das teilte das Planungsdezernat mit. Die Stadt will das Areal zum 1.1.2016 an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) übergeben, der dort ein Leistungszentrum bauen will. Weiter

Der von der Publity Finanzgruppe initiierte "Publity Performance Fonds Nr. 6" hat den knapp 6.400 Quadratmeter Mietfläche umfassenden Büroturm "Office-Tower" in Frankfurt am Main erworben. Weiter