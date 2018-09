Im vergangenen Jahr haben rund 592.000 Haushalte (Anteil von 1,4 Prozent an allen privaten Haushalten) in Deutschland Wohngeld bezogen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist die Zahl der Wohngeld-Haushalte gegenüber 2016 um 6,2 Prozent gesunken.

2016 hatten laut Destatis noch rund 631.000 Haushalte Wohngeld bezogen, was einem Anteil von 1,5 Prozent der Privathaushalte entsprach. Dass die Zahl der Wohngeldhaushalte 2016 höher ausfiel, führt Destatis auf die Wohngeldreform 2016 zurück: Damals wurde das Wohngeld an die Mieten- und Einkommensentwicklung seit der Wohngeldreform 2009 angepasst. Zuvor war die Zahl der Wohngeldberechtigten seit 2010 stetig gesunken.

Vor kurzem hatte ein Beratergremium der Bundesregierung in einem umstrittenen Gutachten empfohlen, ein reformiertes Wohngeld durchzusetzen: Dieses helfe allen Bedürftigen, und die Bedürftigkeit werde regelmäßig überprüft.

Anteil der Wohngeld-Haushalte in Meck-Pomm am höchsten

In Mecklenburg-Vorpommern waren die privaten Haushalte mit einem Anteil von drei Prozent am häufigsten auf Wohngeld angewiesen. Gegenüber dem Vorjahr sind das allerdings 9,2 Prozent weniger Haushalte (25.003). In Bayern lag der Anteil von wohngeldberechtigten Haushalten 2017 bei nur 0,8 Prozent. Auch hier verzeichnet Destatis einen Rückgang: um 9,1 Prozent auf 50.946 Haushalte.

Ende 2017 betrug der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch von reinen Wohngeld-Haushalten 153 Euro, von wohngeldrechtlichen Teilhaushalten 150 Euro. Bund und Länder gaben insgesamt rund 1,13 Milliarden Euro für Wohngeld aus – rund 1,1 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im Juli 2017 hatte die alte Bundesregierung mehr Wohngeld in Aussicht gestellt, sollten die Mieten weiter steigen. Wie der angespannten Situation auf dem Mietwohnungsmarkt kurzfristig begegnet werden soll, äußerte das Kabinett nicht. Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen fordert seit Jahren regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen des Wohngelds.

