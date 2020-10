CA Immo steigt ins Fondsgeschäft ein

Bild: CA Immobilien Der Verkauf der Frankfurter Büroimmobilie "Tower 185" steht kurz bevor

Der im Sommer angekündigte Einstieg in das indirekte Immobilienfondsgeschäft wird konkret. Das teilte CA Immo bei Vorstellung der Unternehmenszahlen für die ersten drei Quartale 2017 mit. Der große Anteil von Wohnentwicklungen an der Entwicklungspipeline (mit Schwerpunkt München) eröffne in den kommenden Jahren ein Potenzial von mehr als einer Milliarde Euro zur Platzierung in Immobilienfonds.