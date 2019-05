Städte und Gemeinden dürfen von der Kommunalaufsicht dazu verpflichtet werden, Straßenausbaubeiträge zu erheben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Dies sei mit dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 28 Abs. 2 GG vereinbar.

Befolge eine Kommune die landesrechtlichen Vorgaben für eine entsprechende Beitragssatzung nicht, dürfe die Aufsichtsbehörde sie dazu anweisen oder selbst eine gesetzeskonforme Satzung im Wege der Ersatzvornahme erlassen, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts zur höchstrichterlichen Entscheidung vom 29. Mai.

Revisionsverfahren der Klage der hessischen Stadt Schlitz ohne Erfolg

Damit blieb in dem Revisionsverfahren eine Klage der hessischen Stadt Schlitz ohne Erfolg, die sich gegen eine Anordnung der Kommunalaufsicht zur Einführung einer Straßenbaubeitragssatzung gewehrt hatte. Die Kommune sah das als unzulässigen Eingriff in ihre Selbstverwaltung an.

Die Klage war in den Vorinstanzen und zuletzt vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel (2018) gescheitert. Man sehe keinen Anlass, das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes anzufechten, sagte nun der Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht. Die Gemeinde habe ihre landesrechtliche Pflicht zum Ausgleich ihres defizitären Haushalts unter voller Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen durch Festsetzung eines zu niedrigen Gemeindeanteils verletzt.

Urteil vom 29. Mai 2019, BVerwG 10 C 1.18

Vorinstanzen:

VGH Kassel, 8 A 1485/13, Urteil vom 12.1.2018

VG Gießen, 8 K 152/12.GI, Urteil vom 6.6.2013

Zum Zeitpunkt der Anordnung der Kommunalaufsicht galt altes Recht

In Hessen galt lange die Regelung, dass Städte und Gemeinden mit einem Haushaltsdefizit Bürger an den Kosten für den Bau und die Sanierung von Straßen beteiligen müssen. Seit einer Gesetzesänderung 2018 können die Kommunen selbst entscheiden, ob sie Straßenbaubeiträge erheben. Das Bundesverwaltungsgericht befasste sich aber dennoch mit der Klage aus Schlitz, da zum Zeitpunkt der Anordnung der Kommunalaufsicht noch die alten gesetzlichen Regelungen galten.

Straßenbaubeiträge sind umstritten und nicht bundeseinheitlich geregelt, was immer wieder zu Unmut führte. Anwohner protestieren dagegen. Nach der höchstrichterlichen Entscheidung, die rechtskräftig ist, will Bürgermeister Alexander Altstadt (CDU) nun rechtlich prüfen, "was wir tun können, damit die Bürger finanziell verschont werden". Für die Bürger von Schlitz geht es Altstadt zufolge um zirka 240.000 Euro.

Kommunale Selbstverwaltung gemäß Art. 28 Abs. 2 GG

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfasst auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steuerquelle.





