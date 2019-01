Infografik Bild: Homeday Um Anreize für den Wohnungsneubau zu schaffen, setzen Union und FDP auf eine Erhöhung der Gebäudeabschreibung von zwei auf drei Prozent

Am 24. September ist Bundestagswahl und die Parteien haben auch immobilienwirtschaftlich relevante Themen auf dem Schirm. Was sie etwa in Sachen Wohneigentum, Wohnungsneubau, Mietpreisbremse und Bestellerprinzip sagen, versprechen oder vorschlagen, hat das Maklerportal Homeday zusammengefasst. Unter die Lupe genommen wurden die Programme von CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und der Linken.