Beschlossene Sache: Der Bundestag hat einen ständigen Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen eingesetzt. Er stimmte dem Antrag aller Fraktionen außer der FDP einstimmig zu. Mechthild Heil soll den neuen Bauausschuss leiten. Große Zustimmung fand der Beschluss bei den Verbänden der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, die neben viel Lob auch gleich konkrete Erwartungen formulierten.

Der neue Ausschuss wird aus 24 Mitgliedern bestehen. Mechthild Heil (CDU) wurde während der von Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) geleiteten konstituierenden Sitzung des Ausschusses zur Ausschussvorsitzenden bestimmt.



Die wohnungs- und immobilienwirtschaftlichen Verbände zeigten sich erfreut gegenüber dem Beschluss aus Berlin. Bereits im März waren entsprechende Überlegungen des Parlaments, einen Bauausschuss einzurichten, bekannt geworden. Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, bezeichnete das Abstimmungsergebnis als großen Erfolg für die Wohnungswirtschaft, die sich von Anfang an für einen eigenständigen Ausschuss eingesetzt habe.

"Damit werden die gesellschaftlich so wichtigen Themen rund ums Bauen und Wohnen sinnvoll mit den Bereichen Stadt- und Regionalentwicklung verknüpft. Wir begrüßen es sehr, dass nicht nur mit Gunther Adler ein bekannter und bewährter Wohnungspolitiker das Thema im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat übernimmt, sondern auch mit dem neuen Bundestagsausschuss die Grundlage für zügiges und effektives Handeln gelegt werden soll", Axel Gedaschko, GdW-Präsident

Auch der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) begrüßte die Konstituierung des Bauausschusses. Die Entscheidung zeige, dass das Thema bezahlbares Wohnen und Bauen auch in der neuen Bundesregierung eine übergeordnete Rolle spielen werde. Nun müsse es gemeinsam mit der Bundespolitik darum gehen, Anreize für neue Investitionen zu schaffen:

"Wir brauchen keine Verbotspolitik mehr, sondern Unterstützung, um die großen Herausforderungen unserer Branche zu erfüllen. Die Energiewende im Gebäudesektor, der Mangel an Wohn- und Büroflächen in den deutschen Ballungsregionen und die Verteuerung durch politische Auflagen an das Bauen sind nur einige Beispiele dafür", Dr. Andreas Mattner, Präsident des ZIA