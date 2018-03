Der Neue im BMI: Marco Wanderwitz wurde von Horst Seehofer zum parlamentarischen Staatssekretär für Bauthemen ernannt Bild: Henning Schacht/BMI

Der neue CSU-Innenminister Horst Seehofer hat überraschend Gunther Adler (SPD) als beamteten Baustaatssekretär im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) übernommen. Der sächsische CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz wird sich als parlamentarischer Staatssekretär neben Heimat-Themen zusätzlich um die Belange rund ums Bauen kümmern. Die Immobilienwirtschaft befürchtet dennoch, dass wichtige Reformen weiter ausbleiben werden.

Zunächst sind die Ernennungen für die Immobilienwirtschaft, die im Vorfeld der Wahl und während der Koalitionsverhandlungen vehement auf ein eigenes Bauministerium gedrungen hatte, ein Trost. Neben den Wirtschaftsvertretern hatten sich auch Wissenschaftler für ein eigenständiges Bauministerium ausgesprochen.

"In den vergangenen Jahren wirkte das Engagement des Bau­­­staatssekretärs oft vermittelnd positiv und trug zu einem verbesserten Informations­austausch zwischen dem Bundesumweltministerium und der Immobilienwirtschaft bei", erklärt Dr. Andreas Mattner, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft BID und Präsident des Branchenverbands ZIA.

"Gunther Adler hatte in der vergangenen Legislaturperiode großen Anteil daran, die Erfordernisse der Bau- und Wohnungspolitik in der Bundesregierung aufzubereiten", ergänzt Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbandes BFW. Adler war seit April 2014 beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und dort für Bau- und Wohnungsbaupolitik zuständig.

GdW hofft weiter auf eigenen Ausschuss

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW hofft derweil auf einen eigenen Ausschuss zum Thema Bauen, Wohnen, Stadt- und Landentwicklung neben dem bestehenden Innenausschuss. Nach wie vor werden Bauthemen zwischen den Ministerien aufgesplittert – das Umwelt- und das Verkehrsministerium reden ebenso mit wie das BMI, das mit den Belangen rund um Sicherheit, Terrorgefahr, Migration und "Heimat" ohnehin schon ausgelastet ist. Die BID hatte wiederholt einen Staatssekretär gefordert, der ausschließlich für den Bau zuständig sein würde.

Das Wohnen und Bauen in Stadt und Land habe eine zentrale Bedeutung für die Menschen in Deutschland. "Die Vielzahl der Themen rund um das Wohnen bis hin zu den Fragen der Energieeffizienz im Gebäudebereich erfordert die ungeteilte Aufmerksamkeit und Intensität in der Ausschussarbeit", so der GdW-Chef Axel Gedaschko. Der Geschäftsführer des Dachverbands Deutscher Immobilienverwalter (DDIV), Martin Kaßler, verweist hier auf das Ministerium der Finanzen, das mit Haushalt und Finanzen ebenfalls über zwei Ausschüsse verfügt. "Ich bin mir sicher, dass die neue Bundesregierung hierzu in absehbarer Zeit eine positive Entscheidung treffen wird", meint Kaßler.

Kritiker befürchten, dass es unter Horst Seehofer bei Bauthemen ein "Weiter-So" in Bezug auf Fördermittel und Zuschüsse geben wird. So wurde etwa verlautbart, er wolle seinem Versprechen, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu sorgen, Vorschub leisten. Ob so das wachsende Gefälle zwischen Ballungs- und peripheren Räumen gemindert werden kann, wird bezweifelt.

Baukindergeld: Immobilienwirtschaft lehnt solche Maßnahmen ab

Das angekündigte Baukindergeld – eine Art Neuauflage der Eigenheim­zulage – liefert einen Vorgeschmack dazu: Familien, die neu bauen oder Bestehendes kaufen wollen, sollen einen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt von 1.200 Euro je Kind und pro Jahr erhalten, und zwar über einen Zeitraum von zehn Jahren. "Das Baukindergeld wird flächendeckend bis zu einer Einkommensgrenze von 75.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr und zusätzlich 15.000 Euro pro Kind gewährt", heißt es im Koalitionsvertrag.

Die Immobilienwirtschaft lehnt solche Maßnahmen ab und verweist auf Mitnahmeeffekte und steigende Preise – dies würde besonders Menschen ohne Kinder treffen, die ebenfalls Eigentum erwerben wollen. In vielen Gegenden abseits von Ballungsräumen sei ein solcher Zuschuss wegen des ohnehin niedrigen Preisniveaus außerdem überflüssig, so die Kritiker.

Immobilienexperten wie Professor Dr. Tobias Just von der Immobilienakademie IREBS sprechen sich deswegen dafür aus, das geplante Baukindergeld auf den Neubau zu beschränken. Andere bevorzugen statt Begünstigungen für einzelne Gruppen die Senkung der Grunderwerbsteuer und eine Reform der Grundsteuer.

Zuständigkeiten neu ordnen

Dafür indes müsste der Minister zuerst das Zuständigkeitsproblem bei den Bauthemen lösen: Während aktuell die Kommunen etwa für Grundsteuer und Baulandausweisung zuständig sind, wird die Grunderwerbsteuer auf Landesebene bemessen. Und auf Bundesebene teilen sich mehrere Ministerien die Rahmenbedingungen von Sozial- bis hin zu Sanierungsfragen.

Nicht genug damit, dass jede Ebene sich teils widersprechende Einzelinteressen verfolgt – bundesweit tätige Akteure stöhnen auch immer wieder über die Unmöglichkeit, mit einheitlichen Standards von Genehmigungsverfahren – etwa für Fensterbreiten – Kosten zu senken. Dabei würden genau solche Einsparpotenziale vielleicht so manchen aufwändig ausgedachten Zuschuss aufwiegen.

