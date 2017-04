Immobilienmarkt Deutschland: Blackrock fürchtet Gebührendruck mehr als Preisblasen

Die Deutsche Bundesbank warnt vor Preisblasen am europäischen Immobilienmarkt. Aufgrund einer extrem lockeren Geldpolitik steige die Liquidität bei sinkenden Zinsen. "Damit steigt das Risiko von Vermögenspreisblasen an - nicht zuletzt am Immobilienmarkt", sagte Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret auf einer Tagung des Eigentümerverbands Haus & Grund in Berlin.Weiter