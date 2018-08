Bild: Corbis Die BGP Gruppe will in Deutschland weiter wachsen, auch durch Übernahmen und den Einstieg in Projektentwicklungen

Die BGP Gruppe will rund 100 Millionen Euro in die Modernisierung des eigenen Bestands und in den Kauf weiterer Wohnimmobilien oder Unternehmensübernahmen in Deutschland investieren. Ab 2019 sind erstmals auch Projektentwicklungen geplant.