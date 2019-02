Bestellerprinzip bei Kauf: Bauministerium gegen Barley-Pläne

Bild: Corbis Die Anwendung des Bestellerprinzips auf den Immobilienkauf könnte Maklern hohe Umsatzeinbußen bescheren

"Wer bestellt, der zahlt": Seit Juni 2015 gilt in Deutschland das Bestellerprinzip bei der Vermittlung von Mietwohnungen. Bundesjustizministerin Katarina Barley will das auch für Kaufimmobilien. Der Gesetzentwurf ist nun in der Ressortabstimmung. Gegenwind kommt aus dem Bauministerium.