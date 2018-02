Die Bezirke verpflichten sich unter anderem, innerhalb bestimmter Fristen Planungs- und Baurecht für neue Projekte zu schaffen. Bild: Haufe Online Redaktion

Der Berliner Senat und die zwölf Bezirke wollen Bauvorhaben beschleunigen. Dazu haben sie am Donnerstag „Bündnisse für Wohnungsneubau und Mieterberatung in Berlin 2018 bis 2021“ unterzeichnet. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen mit.

Senat und Bezirke wollen beim Wohnungsbau künftig enger zusammenwirken. Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke) und mehrere Bezirksbürgermeister haben entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet. Die Bezirke verpflichten sich unter anderem, innerhalb bestimmter Fristen Planungs- und Baurecht für neue Projekte zu schaffen und die Bürger dabei einzubeziehen.

Zudem soll es feste Angebote der Bau- und Mieterberatung geben.

„Mit der Unterzeichnung der Bündnisse legen wir heute den Grundstein für eine noch besser abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Senat und Bezirken.“ Wohnsenatorin Katrin Lompscher (Linke)

Berlin braucht 194.000 neue Wohnungen bis 2030

Weil Berlins Einwohnerzahl stetig zunimmt, müssen bis 2030 mindestens 194.000 Wohnungen gebaut werden. Bis 2021 hat Rot-Rot-Grün das Ziel von 20.000 Neubauwohnungen jährlich ausgegeben. Um es zu erreichen, seien erfahrungsgemäß 25.000 Baugenehmigungen jährlich erforderlich, so die Senatsverwaltung für Wohnen. Zuletzt hatte sich gezeigt, dass die Neubauoffensive eher schleppend in Gang kommt. Auch in vielen anderen Großstädten fehlen mittelfristig tausende von Wohnungen, weil zu wenig gebaut wird.