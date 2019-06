Berlin: Projektgruppe plant neuen Stadtteil Bürgerstadt Buch

Bis zu 40.000 Wohnungen könnten ab 2022 im Nordosten von Berlin entstehen. 100.000 Menschen würden dann hier wohnen zwischen den Stadtteilen Buch, Französisch-Buchholz und Karow. Das Projekt "Bürgerstadt Buch" soll vor allem Genossenschaften ansprechen.

Wo jetzt noch Felder sind, könnte eine Stadt mit 35.000 bis 40.000 Wohnungen auf einer Fläche von mehr als 700 Hektar entstehen. Bauen könnten Genossenschaften, kleinere Unternehmen und Bauherrengruppen, wie Günter Fuderholz rbb24 sagte. Er ist einer der Initiatoren aus einer Gruppe von Planern, Architekten und Wohnungsbauexperten. 70 Prozent der Flächen sollen sich im Eigentum des Landes Berlin befinden.

"Alles, was Sie hier sehen, ist in Berlin-Besitz. Das haben wir an keiner anderen Ecke in der Stadt in dieser Dimension." Günter Fuderholz, Mietenexperte der SPD und Mitinitiator Bürgerstadt Buch