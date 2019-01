Der Streit um die Wohnungen zwischen Deutsche Wohnen, Senat und Bezirk wird sich noch bis in das neue Jahr hinziehen Bild: CFalk ⁄ pixelio

Der Kampf um die Wohnungen an der Karl-Marx-Allee in Berlin-Friedrichshain geht weiter. Am Dienstag hatte das Landgericht auf Antrag des Senats per einstweiliger Verfügung den Verkauf von 675 Wohnungen durch die Wiesbadener Firma Predac an die Deutsche Wohnen gestoppt. Insgesamt geht es um 755 Wohnungen in vier Gebäuden. Am Mittwoch teilte der Immobilienkonzern mit, inzwischen weitere 150 Wohnungen über die Tochter DWRE Alpha GmbH von Predac erworben zu haben.