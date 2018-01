Im Berliner Senat geht ein Machtkampf um Zuständigkeiten für den Wohnungsneubau los Bild: Helga Ewert ⁄ www.pixelio.de

Die Berliner CDU beantragt eine "Lenkungsgruppe Wohnungsbau" in der Senatskanzlei. Der sozialdemokratische Regierungschef Michael Müller solle die Zuständigkeit an sich ziehen, um weitere Verzögerungen beim Wohnungsneubau zu verhindern. Zuvor hatte die SPD eine entsprechende Resolution beschlossen. Die Forderungen der beiden Parteien gleichen sich, Kritik besteht vor allem an der Wohnungspolitik von Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke).

"Die von der SPD in der angekündigten Vorschläge zur Ankurbelung des Wohnungsneubaus in Berlin sind einerseits eine Reaktion auf die Fehler der Vergangenheit, andererseits eine Misstrauenserklärung des Koalitionspartners SPD an Senatorin Lompscher", erklärt Christian Gräff, baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion Berlin.

Lompscher ist seit rund einem Jahr für Stadtentwicklung verantwortlich. Sie reagierte mit Unverständnis. "Sie habe ein ähnliches Gremium bereits vorgeschlagen und auch mit Müller verabredet", sagte Lompscher bei rbb24. Dass die Idee nun uminterpretiert werde, irritiere sie.

Laut SPD-Fraktion ist in der politischen Führung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen "bisher keine nachhaltige positive Strategie erkennbar", die den Neubau von Wohnungen unterstützt, heißt es in der Resolution der SPD-Fraktion vom 20. Januar.

CDU kritisiert auch SPD

"Unser Antrag für eine Lenkungsgruppe Wohnungsbau in der Senatskanzlei zwingt die SPD Farbe zu bekennen", meint CDU-Fraktionschef Florian Graf. "Macht Müller den Wohnungsbau endlich zur Chefsache oder war die Kritik an Bausenatorin Lompscher bei der SPD-Klausurtagung nur heiße Luft?", so Graf.

Fraglich ist, ob der CDU-Antrag am 26. Januar noch auf die Tagesordnung kommt. Stimmen der Linkspartei und der Grünen hatten das Vorhaben unter anderem als Parallelstruktur kritisiert. CDU-Generalsekretär Stefan Evers, CDU-Generalsekretär und Sprecher für Stadtentwicklungspolitik, sagte dem RBB-Inforadio, ein Lenkungskreis sei richtig und gut. Er glaube aber nicht, dass der kommen werde. Müller könne sich in der rot-rot-grünen Koalition nicht gegen Linke und Grüne durchsetzen.