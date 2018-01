Der US-Finanzinvestor Cerberus ist am Immobiliengeschäft der spanischen Großbank BBVA interessiert. Das teilt das Kreditinstitut mit. Ob es zum Abschluss kommen wird, ist noch unklar. Engagements in Europa gibt es bereits unter anderem bei der Commerzbank. Von Teilen seiner Beteiligung an der österreichischen Bawag will sich Cerberus indessen wieder trennen.Weiter