Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Die rot-grüne Koalition in Bremen will eine sogenannte "Heuschreckensteuer" in Höhe von 19 Prozent einführen. Dadurch will die Stadt verhindern, dass private Investoren städtische Wohnungsgesellschaften in Bieterwettbewerben durch überzogene Preise ausstechen. Jacopo Mingazzini, Vorstand der Accentro Real Estate AG, sieht im Bremer Vorstoß die Gefahr der Wettbewerbsverzerrung. Weiter