Bayern will gegen Erbschaftsteuer-Reform vorgehen

Künftig soll auch das Privatvermögen in die Prüfung einbezogen werden Bild: Bork ⁄ pixelio

Bayern kündigte Widerstand gegen die Pläne von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) für eine Reform der Erbschaftsteuer an. "Die Entwürfe des Bundesfinanzministeriums gehen leider in die falsche Richtung", sagte Finanzminister Markus Söder. Als "das Schlimmste" bezeichnete er, dass künftig auch das Privatvermögen der Erben oder Beschenkten in die Prüfung einbezogen werden soll.