Bild: Michael Bamberger Justizministerin Barley will durch die Nachbesserung der Mietpreisbremse Mieter vor zu hohen Kostensprüngen schützen

Justizministerin Dr. Katarina Barley will die Mietpreisbremse bis 2025 verlängern und sie außerdem noch einmal verschärfen. Die SPD-Politikerin fordert unter anderem, dass Vermieter zu viel gezahlte Miete künftig rückwirkend zurückzahlen müssen.

Einen entsprechenden Referentenentwurf will Barley in Kürze in die Ressortabstimmung geben, wie sie dem ARD-Magazin "Panomara" sagte. Bisher können Mieter zu viel gezahlte Miete erst ab dem Zeitpunkt zurückverlangen, zu dem sie den Vermieter darauf aufmerksam gemacht haben.

Erst Ende 2018 war die Mietpreisbremse nachgebessert worden: Seitdem dürfen Vermieter beispielsweise statt elf Prozent nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen.

"Wir haben damals das umgesetzt, was im Koalitionsvertrag stand, und jetzt machen wir das, was sich aus unser Evaluierung der Mietpreisbremse ergeben hat." Justizminsterin Katarina Barley (SPD)

Außerdem kündigte Barley, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai, an, dass die bisher bis 2020 geltende Mietpreisbremse bis 2025 verlängert werden soll.

Dass der Entwurf im Kabinett Billigung findet, scheint eher unwahrscheinlich. Führende CDU-Politiker lehnen die Idee einer weiteren Verschärfung der Mietpreisbremse ab.

"Der Vorstoß ist Aktionismus. Das bringt gar nichts. Damit wird kein einziger Quadratmeter neuer Wohnraum geschaffen." Volker Bouffier, Ministerpräsident von Hessen und stellvertretender Vorsitzender der CDU

Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet nannte den Vorschlag ein "Wahlkampfmanöver" und wenig durchdacht.

Alternativ-Vorschläge von Mieterbund und Wohnungswirtschaft

"Es ist richtig, wenn Mieter rückwirkend zuviel gezahltes Geld vom Vermieter zurückverlangen könnten", begrüßte der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, den Vorschlag von Katarina Barley, die Mietpreisbremse zu verschärfen. Er erwartet von der geplanten Gesetzesverschärfung jedoch keine allgemeine mietdämpfende Wirkung, da die Mietpreisbremse nur Neu- und Wiedervertragsmieten, aber nicht die laufenden Verhältnisse betreffe, die mehr als 90 Prozent aller Mietverhältnisse ausmachten. Siebenkotten schlug vor, Mieten für einen begrenzten Zeitraum, zum Beispiel fünf Jahre, nur noch in Höhe der Inflationsrate steigen zu lassen.

Der Chef des Wohnkonzerns Vonovia, Rolf Buch, sprach sich in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dafür aus, bei der Neuausweisung von Wohngebieten einen festgeschriebenen Anteil von Sozialwohnungen auszuweisen.

"Ich plädiere stark für eine Drittellösung: ein Drittel Eigenheim, ein Drittel Mietwohnungen, ein Drittel Sozialwohnungen. Das ist aus meiner Sicht eine vernünftige Maßnahme." Rolf Buch, Vorstandschef Vonovia

Zu der Forderung von Juso-Chef Kevin Kühnert, jeder solle nur noch die Wohnung besitzen dürfen, in der er selbst wohne, sagte Buch: Das hilft nicht weiter. Ich rate dazu, genau hinzuschauen und die Fakten nicht zu vernachlässigen." Private und kommunale Wohnungsunternehmen bewegten sich auf einem vergleichbaren Mietniveau.

Die Mietpreisbremse war im Juni 2015 eingeführt worden, um die rasant steigenden Mieten in beliebten Wohngegenden einzudämmen. Ihr Kern ist, dass die Miete bei Neuvermietungen nicht mehr als zehn Prozent über der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Ausnahmen gibt es bei Neubauten, Sanierungen oder wenn die Miete des Vormieters schon höher war.





