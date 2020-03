Manche Bremsspur durch die Corona-Pandemie wird die Immobilienwirtschaft aufholen, einiges könnte schwer zu retten sein – und einzelne Segmente werden zu den Gewinnern gehören. Wie Marktakteure und Experten die Lage für die Branche aktuell einschätzen.

Erste Auswirkungen durch die Corona-Krise seien bereits zu beobachten, berichtet Immobiliendienstleister Savills: etwa in Form verschobener Transaktionen. Angesichts der Trägheit der Märkte und der geringen Datendichte dürften die meisten Folgen aber erst langsam und "mit zum Teil erheblicher zeitlicher Verzögerung" sichtbar werden.

Auch Wüest Partner geht davon aus, dass die Transaktionsvolumina in der aktuellen Situation kurzfristig zurückgehen.

"Auch wenn es nach dem Abflauen der Krise gegebenenfalls Nachholeffekte geben kann, werden die Volumina der vergangenen Jahre sicher deutlich verfehlt." Karsten Jungk, Geschäftsführer und Partner von Wüest Partner Deutschland

Einzelhandel: Strukturwandel beschleunigt sich

Besonders stark gebeutelt durch die Maßnahmen gegen das Coronovirus ist der Non-Food-Einzelhandel.

"Die stärksten Auswirkungen Im Immobilienmarkt erwarte ich im stationären Einzelhandel (non-food)." Boris Schran, Gründungsgesellschafter von Peakside Capital

Der ohnehin bestehende Trend, eine Verschiebung in Richtung Online-Handel, werde verstärkt, so Schran. Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch Wüest Partner: Im Segment des Einzelhandels dürfte die Coronavirus-Pandemie den bereits seit Längerem zu beobachtenden Strukturwandel beschleunigen. Insgesamt sei mit einem flächendeckenden Rückgang der Marktmieten zu rechnen. Einnahmen aus Umsatzmietverträgen würden ebenfalls kurzfristig deutlich, aber auch perspektivisch generell sinken. Mietausfälle durch Konkurse seien vereinzelt möglich.

Durch eine Umsatzverschiebung vom stationären zum digitalen Einzelhandel könnte auch der Flächenbedarf der Einzelhändler sinken, meint Savills, "schneller als bislang zu erwarten war" – mit den entsprechenden Auswirkungen auf das Marktsegment.

Bild: Michael Bamberger Den Hotels weltweit fehlen im Moment Gäste und damit Einnahmen

Hotelmarkt: Früh und stark betroffen

Neben dem Einzelhandel stehen Hotelimmobilien im Fokus der Diskussion. "Wir gehen davon aus, dass Transaktionen, insbesondere der Verkauf, an Geschwindigkeit verlieren", sagt Götz U. Hufenbach, geschäftsführender Gesellschafter bei benchmark.Real Estate. Mittelfristig werde die Veränderung in der Betreiberstruktur weg von inhabergeführten Hotels hin zu Markenhotels aber weitergehen. Das werde dann auch wieder zu mehr Transaktionsgeschehen führen, wenn auch gegebenenfalls vorläufig zu korrigierten Multipliern. Selbst bei einem „milden“ Verlauf der Corona-Pandemie müsse die Hotelbranche mit erhebliche Umsatzeinbußen rechnen, sagt Savills, und ohne staatliche Unterstützung seien auch Insolvenzen zu erwarten – selbst wenn nach der Krise mit einem gewissen "Nachholeffekt" zu rechnen sei.

Büroimmobilien: Veränderungen bei der Flächennachfrage

Büroimmobilien scheinen derzeit nicht in gleicher Intensität wie Hotelimmobilien und der Einzelhandel betroffen, sagt Andreas Ewald, Geschäftsführender Gesellschafter der Engel & Völkers Investment Consulting GmbH. Jedoch sei auch in diesem Segment mit Einbußen zu rechnen.

"Die bereits bekannten Tendenzen in Richtung Homeoffice und Digitalisierung werden durch die aktuelle Situation nachhaltig beschleunigt, was mittelfristig durchaus auch zu Veränderungen in der Flächennachfrage führen kann." Andreas Ewald, Geschäftsführender Gesellschafter der Engel & Völkers Investment Consulting GmbH

Im Büromarkt habe es zuletzt eine wachsende Neubautätigkeit gegeben, "die bis zum Ausbruch der Corona-Krise als angemessen betrachtet wurde", sagt Karsten Jungk, Geschäftsführer und Partner von Wüest Partner. Jetzt würden die Märkte "in einer dynamischen Aufschwungphase mit einer dramatisch neuen Situation konfrontiert".

"Auf kurze und mittlere Frist ist im Zuge des Konjunkturrückgangs mit einer signifikant rückläufigen Nachfrage nach Büroflächen zu rechnen." Karsten Jungk, Geschäftsführer und Partner von Wüest Partner

In der Folge dürften die Büromieten bestenfalls stagnieren, in vielen Lagen aber auch sinken und die Leerstände und Ertragsausfälle ansteigen, so Jungk. Umfangreiche Mietausfälle seien aber gemäß aktueller Informationslage und aufgrund staatlicher Stützungen nicht zu erwarten. Die rückläufige Nachfrage werde sich als erstes auf Co-Working-Flächen auswirken.

Bild: Haufe Online Redaktion Durch kollektives Homeoffice arbeiten Server vielerorts am Limit. Das setzt Unternehmen unter Zugzwang aufzurüsten. Mittelfristig könnte das Rechenzentren einen Aufschwung bescheren

Logistikimmobilien und Rechenzentren: Profiteure der Corona-Krise?

Auch wenn sich die Maßnahmen gegen das Coronavirus auf die deutsche und die Weltwirtschaft negativ auswirken wird, dürften einige Wirtschaftsbereiche von den aktuellen Entwicklungen sogar profitieren. Deshalb könnte der Bedarf in einigen Teilsegmenten des Immobilienmarkts anziehen. Dazu zählen vor allem Logistikimmobilien und Rechenzentren, meint Savills. Mittelfristig könnte es zudem mehr Bedarf an Lagerflächen geben. Dann nämlich, wenn die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Lieferungen aus China – als Reaktion auf die Corona-Krise – reduziert würde und Unternehmen ihre Lieferketten und ihre Bevorratung überarbeiten.

Wohnungsmarkt: Verschnaufpause, aber kein Stillstand

"Bei Wohnimmobilien erwarten wir aufgrund des nach wie vor hohen Bedarfs die geringsten Auswirkungen über alle Assetklassen." Götz U. Hufenbach, geschäftsführender Gesellschafter benchmark.REAL Estate.

Kurzfristig würden jedoch auch hier Entscheidungen zurückgestellt, mittelfristig könnten die Transaktionsgrößen zurückgehen, so Hufenbach.

„Ausgebremst trifft es sicherlich am besten, wenn wir über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Entwicklung von Wohnimmobilien sprechen. Doch diese Verschnaufpause bedeutet keinen Stillstand für die Branche." Tilman Gartmeier, Gründer und Geschäftsführer Cube Real Estate GmbH

Die Nachfrage nach Wohnraum trete in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit zwar in den Hintergrund, so Gartmeier, der Markt sei aber nach wie vor da und habe nichts von seiner Bedeutung für die Immobilienbranche und die Gesellschaft verloren. Im Gegenteil: Die Assetklasse Wohnen bleibe für Anleger eine zunehmend attraktive, stabile Anlage-Option, da sie ein wichtiges Grundbedürfnis der Menschen erfülle.

Umfrage: 54 Prozent erwarten negativen Einfluss auf die Branche

Und wie schätzen die Marktakteure selbst ihre Lage ein? Das wollte PwC Real Estate in einer Umfrage mit 190 Teilnehmern wissen. 54 Prozent der Befragten erwarten demnach einen negativen oder sogar stark negativen Einfluss der Corona-Krise auf die Immobilienbranche. 74 Prozent befürchten für das laufende Jahr Umsatzeinbußen für das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Fast 60 Prozent rechnen mit mehr als fünf Prozent Minus, nur etwa jeder Achte geht davon aus, dass sich die Pandemie nicht auf den Umsatz seines Unternehmens auswirken wird. 84 Prozent der Befragten halten Bauverzögerungen für wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich. 75 Prozent rechnen mit zeitlichen Verschiebungen von Transaktionen.

Wie geht es weiter? Mittel- und langfristige Auswirkungen

Was die Corona-Pandemie mittel- und langfristig mit der Branche mit, hängt sehr stark davon ab, wie lange die Krise dauert. "Daher sind sehr unterschiedliche Szenarien für die möglichen (immobilien-)wirtschaftlichen Zukünfte denkbar", sagt Prof. Dr. Tobias Just, FRICS, von der Universität Regensburg und der IREBS Immobilienakademie. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die gefühlte Gesetzmäßigkeit der Brache, dass „hohe Unsicherheit gut ist für die Immobilienwirtschaft“, in der neuen Gemengelage aufrechterhalten werden könne. Zum einen habe die deutsche Wirtschaft bereits 2019 deutlich an Schwung eingebüßt. Gleichzeitig schienen die bis zuletzt rückläufigen Mietrenditen auf (fast) allen Immobilienteilmärkten zu implizieren, dass viele Investoren in ihren Ankaufsmodellrechnungen dauerhaft steigende Mieten unterstellten, so Just. Diese Argumentation ließe sich allenfalls in einem Umfeld ohne gesamtwirtschaftliche Risiken führen. "Doch genau dies muss nun neu bewertet werden", sagt Just. Weiterhin müssten auch die Banken ihre Kreditkonditionen neu justieren.

Das Coronavirus könne andererseits auch "als Digitalisierungsbeschleuniger" wirken und auch an den Immobilienmärkten Prozesse geradezu „vorspulen“, meint Immobiliendienstleister Savills.





