Die Immobiliengesellschaft Demire will den Aktionären der Fair Value Reit-AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreiten: Geboten werden zwei Aktien der Demire im Gegenzug für je eine Aktie der Fair Value. Mit Vollzug des Übernahmeangebots würde ein Immobilienkonzern mit einem Portfoliobestand an Gewerbeimmobilien von rund einer Milliarde Euro entstehen.Weiter