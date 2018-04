Mit dem Onlinegeschäft machte Amazon bisher stationären Händlern Konkurrenz Bild: Michael Bamberger

Der Onlinehändler Amazon will unter die stationären Händler: Der Konzern plant die Eröffnung eines Geschäfts in New York in der Nähe des Empire State Buildings. Das berichtet das "Wall Street Journal". Die "New York Times" schreibt, dass Amazon das ganze Gebäude in der 34. Straße übernehmen wolle und beruft sich dabei auf Bau- und Immobilienkreise.

In dem Laden sollen Kunden unter anderem online bestellte Waren abholen und nicht mehr erwünschte Artikel zurückgeben können, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Außerdem solle es dort in einer Art Mini-Lagerhaus ein eingeschränktes Sortiment von Waren zur Zustellung am selben Tag innerhalb New Yorks geben. Amazon könne die Fläche auch dazu nutzen, seine Geräte wie Kindle-Tablets oder die Fernsehbox Fire TV zu demonstrieren. Bei einem Erfolg könne das Konzept auf andere US-Städte ausgeweitet werden, berichtete die Zeitung. Details wie die Größe des Ladens seien nicht zu erfahren gewesen.

Ob das Gebäude in der 34. Straße neben Büros und Lagerplatz auch ein Amazon-Geschäft beherbergen wird, ist noch unklar, hieß es. Denn die beiden großen Ladenflächen seien auf lange Zeit an Einzelhändler vermietet. Amazon wollte die Informationen auf Anfrage der Medien nicht kommentieren.

Amazon hat sein Geschäft darauf aufgebaut, dem stationären Handel mit niedrigen Preisen bei schneller Zustellung Konkurrenz zu machen. Nach dem Start mit Büchern wurde das Sortiment auf zahlreiche Artikel von Elektrotechnik bis hin zu Lebensmitteln ausgeweitet.