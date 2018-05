Der neue Aberdeen-Fonds investiert europaweit vor allem in Wohnimmobilien zur Miete Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Aberdeen Standard Investments hat seinen ersten pan-europäischen Wohnimmobilienfonds für institutionelle Investoren aufgelegt. Der "Aberdeen Standard Pan-European Residential Property Fund" wird europaweit in Wohnimmobilien investieren. Das anfängliche Anlagevolumen liegt bei rund 350 Millionen Euro, angepeilt sind mindestens 1,5 Milliarden Euro.

Das bisher vorhandene Kapital stammt von acht Investoren aus den Niederlanden, der Schweiz und Luxemburg. Ankerinvestoren sind der niederländische Pensionsfonds "Metaal en Techniek" und sein Treuhänder MN. Aberdeen Asset Management und Standard Life hatten im Sommer 2017 zu einer der größten Investmentfirmen weltweit fusioniert.

Es ist der erste offene Immobilienfonds dieser Art von Aberdeen Standard Investments. Anlageschwerpunkt ist der private Mietsektor im mittleren Preissegment. Investiert wird in Bestandsgebäude und in die Entwicklung neuer Objekte mit baubegleitenden Zahlungen.

Auch Studentenwohnheime, Microapartments oder altersgerechtes Wohnen sind angedacht, sie sollen jedoch nicht mehr als einen Anteil von 25 Prozent am Portfolio ausmachen.

Der Fonds wird von der in Deutschland ansässigen Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet. Manager ist Marc Pamin. Stellvertretende Fondsmanager sind Markus Lambrecht, Ed Crockett und Ole Tange.

Der Fonds strebt eine Rendite von fünf bis sieben Prozent pro Jahr (nach Kosten) an, von denen laut Aberdeen rund drei bis vier Prozent ausgeschüttet werden sollen.

