9,5 Billionen Euro Immobilienvermögen in Deutschland

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany 50 Prozent des Vermögens privater deutscher Haushalte ist in Immobilien investiert

Das Immobilienvermögen in Deutschland beträgt zurzeit 9,5 Billionen Euro. Dies schreibt die Bundesregierung in ihrem Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland. Danach ist etwa die Hälfte des Vermögens der privaten Haushalte in Immobilien investiert.