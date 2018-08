Bild: Handelsblatt/EUROFORUM Deutschland 2017 Auch 2017 hat die Branche bei der Handelsblatt Jahrestagung "Immobilienwirtschaft" aktuelle Themen diskutiert.

Die Handelsblatt Jahrestagung Immobilienwirtschaft feiert Geburtstag: In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum 25. Mal statt. Anlässlich des Jubiläums wird auf der Tagung exklusiv eine Studie von Professor Bert Rürup, Präsident des Handelsblatt Research Institute, vorgestellt. Die Veranstaltung findet am 6. und 7. November in Berlin statt.