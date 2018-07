Thomas Plaßmann zeichnet seit 20 Jahren die Karikaturen in der "Immobilienwirtschaft" - im Video sehen Sie die schönsten. Bild: YouTube

Er ist von Anfang an dabei: Seitdem es das Fachmagazin "Immobilienwirtschaft" gibt, nimmt Karikaturist Thomas Plaßmann Monat für Monat ein immobilienwirtschaftliches Thema aufs Korn. Zum 20. Geburtstag der "Immobilienwirtschaft" haben wir die schönsten seiner Zeichnungen in einem Video zusammengestellt. Schauen Sie Thomas Plaßmann bei der Arbeit über die Schulter!

Begonnen hat alles mit dem "ImmoBilly": In den Anfangsjahren ging es in den Karikaturen von Thomas Plaßmann ausschließlich um den Immobilienverwalter und seine Themen. Seitdem sich die Zeitschrift Immobilienwirtschaft vom reinen Verwaltermagazin zum umfassenden Branchenheft gewandelt hat, beschäftigt sich der Karikaturist mit allem, was die Branche bewegt - jetzt unter dem Namen "Plaßmanns Baustelle". Vor seiner Feder macht nichts halt: Das mitunter schlechte Image der Immobilienwirtschaft spitzt Thomas Plaßmann genauso auf wie die Veränderungen in der Branche, die Probleme von Vermietern mit Mietnomaden oder die Schwierigkeiten von Hausverwaltern beim Erstellen von Nebenkostenabrechnungen. Seit einigen Jahren bringt Thomas Plaßmann mit den Karikaturen aktuellen Rechtsurteile auf den Punkt - der Teppich, der Wellen schlägt, oder der lange Weg, den eine Mieterin auf sich nehmen muss, um zu den Hausmülltonnen zu gelangen, sind nur zwei von vielen kuriosen Themen.

Karikaturist Thomas Plaßmann erhielt schon viele Preise

Thomas Plaßmann wurde 1960 in Essen geboren. Nach dem Abitur, dem Geschichts- und Germanistik-Studium und einer handwerklichen Ausbildung machte er sich Mitte der 1980er Jahre als Cartoonist, Karikaturist und Illustrator selbstständig. Seine Zeichnungen sind in den Tageszeitungen Frankfurter Rundschau, NRZ, Berliner Zeitung und Westfälischer Rundschau zu sehen, zudem arbeitet Thomas Plaßmann mit Agenturen, Unternehmen und Fachzeitschriften zusammen. Für seine Arbeit erhielt er bereits zahlreiche Auszeichungen, zuletzt im vergangenen Jahr den 1. Preis im Wettbewerb "Rückblende", dem Karikaturenpreis der deutschen Zeitungen.

