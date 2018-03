Die Koelnmesse nimmt die WOWEX, Fachmesse & Kongress für die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, aus dem Messeprogramm.

„Wir stellen alle unsere Veranstaltungen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten regelmäßig auf den Prüfstand und damit gegebenenfalls auch in Frage. Nach unserer Einschätzung ist eine wirtschaftlich zu verantwortende Durchführung der WOWEX nachhaltig nicht gegeben“, betont Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. „Trotz der vielfältigen Anstrengungen in den letzten drei Jahren hat sich die WOWEX nicht in der von uns erhofften Größenordnung weiterentwickelt, die zusätzliche Investitionen rechtfertigen würde. In Abstimmung mit den beteiligten Verbänden und Partnern haben wir uns daher entschlossen, die WOWEX aus dem Messe-Markt zu nehmen.“

Die nächste WOWEX sollte Mitte Juni 2011 auf dem Kölner Messegelände stattfinden.