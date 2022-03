Was tun, wenn Wohnungseigentümer das Hausgeld nicht zahlen?

Ist ein Wohnungseigentümer mit der Zahlung von Hausgeld in Rückstand geraten, sollte der Verwalter stets prüfen, ob eine Stundungsabrede oder Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Schuldner sinnvoll ist – um möglicherweise ein gerichtliches Verfahren zu vermeiden.

Salopp geantwortet ist die Lösung einfach: Hausgeldrückstände sind beizutreiben. Das muss aber nicht zwingend in eine gerichtliche Auseinandersetzung ausufern. Im Einzelfall sind auch Stundungs- oder Ratenzahlungsabreden hilfreich. Keinesfalls sollten Verwalterinnen und Verwalter Hausgeldrückstände der Wohnungseigentümer auf die lange Bank schieben. Zum einen droht Verjährung, zum anderen – und wesentlich praxisrelevanter – kann der plötzliche Zahlungsrückstand auch auf eine drohende Insolvenz schließen lassen.

Wesentlich ist zunächst ein funktionierendes Forderungsmanagement. Gängige Verwaltungssoftware bietet wertvolle Unterstützung bei der Überwachung der Zahlungseingänge, in aller Regel bietet sie nämlich bereits entsprechende Mahnschreiben an.

Mahngebühr und Sonderhonorar

Die in der Rechtsprechung angestoßene Diskussion darüber, ob Mahngebühren zugunsten des Verwalters wirksam vertraglich geregelt werden können oder ob die Mahnung von Wohnungseigentümerinnen und -eigentümern originäre Aufgabe des Verwalters im Rahmen ordnungsmäßiger Verwaltung ist, sollte den Verwalter nicht davon abhalten, entsprechende Sonderhonorare im Vertrag vorzusehen. Im Zweifel ist dann lediglich die vertragliche Regelung unwirksam. Weder Bestellungsbeschluss noch der Beschluss über den Verwaltervertrag wären erfolgreich anfechtbar, sollten sich Sondervergütungen als unwirksam herausstellen.

Auf Grundlage von § 28 Abs. 3 WEG sollte der Verwalter eine Beschlussfassung über die Teilnahme der Wohnungseigentümer am Lastschriftverfahren initiieren und auch eine solche über das Verbot von Sammelüberweisungen. Die Kontrolle der Zahlungseingänge wird hierdurch erheblich vereinfacht.

Von Hausgeldvorschuss bis Hausgeldverfahren

Sollten einzelne Wohnungseigentümer im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Teilnahme am Lastschriftverfahren Lastschriften widerrufen, etwa weil sie der Auffassung sind, sie könnten ein Zurückbehaltungsrecht ausüben oder mit angeblichen Forderungen gegen die Gemeinschaft aufrechnen, sollten sich Verwalter nicht auf überflüssige Diskussionen einlassen. Er sollte gegenüber dem betreffenden Wohnungseigentümer das Lastschriftmandat kündigen und die Rückstände notfalls gerichtlich beitreiben.

Ist der Beschluss über die Festsetzung der Hausgeldvorschüsse auf Grundlage des Wirtschaftsplans angefochten oder derjenige über die Festsetzung der Nachschüsse beziehungsweise Anpassungsbeträge auf Grundlage der Jahresabrechnung, sind sowohl Vorschüsse als auch Nachschüsse dennoch fällig und beizutreiben.

In diesem Zusammenhang ermäch­tigt und verpflichtet die Bestimmung des § 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG den Verwalter, eigenständig alle Maßnahmen ordnungsmäßiger Verwaltung zu treffen, die von untergeordneter Bedeutung sind und nicht zu erheblichen Verpflichtungen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer führen.

Mit Blick auf seine Befugnisse zum Führen von Hausgeldverfahren ist insoweit keine eindeutige Aussage getroffen, da das, was noch untergeordnet ist und nicht zu erheblichen Verpflichtungen führt, von der Größe der jeweils verwalteten Gemeinschaft abhängt. Auch wenn die Diskussion darüber, ob der Verwalter gefahrlos Hausgeldverfahren auch in Kleingemeinschaft einleiten kann, eher müßig scheint, muss die Gemeinschaft als Kläger Vorschuss auf die Gerichtskosten leisten und in aller Regel auch an den sie vertretenden Rechtsanwalt.

Stundungsabrede oder Ratenzahlungsvereinbarung?

Auch wenn der Klageerfolg sicher scheint und sich diese Prognose dann bewahrheitet, müssen die verauslagten Kosten und überhaupt die eingeklagten Gelder erfolgreich beigetrieben werden.

Ist eine Realisierung der Forderung nicht möglich, weil der Wohnungseigentümer zahlungsunfähig ist, hat die Gemeinschaft zwar einen Titel, aus dem sie 30 Jahre lang vollstrecken kann, allerdings auch zunächst gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen. Um insoweit unliebsame Diskussionen zu vermeiden, sollte sich der Verwalter auf Grundlage von § 27 Abs. 2 WEG beschlussweise von den Wohnungseigentümern ermächtigen lassen, Hausgeldverfahren für die Gemeinschaft führen zu können.

Im Fall von Zahlungsausfällen sollte der Verwalter stets prüfen, ob nicht eine Stundungsabrede oder Ratenzahlungsvereinbarung mit dem Hausgeldschuldner zur Vermeidung eines gerichtlichen Verfahrens sinnvoll ist. Durch vorübergehende Engpässe können auch ansons­ten solvente Eigentümer einmal in eine finanzielle Schieflage geraten. Mit dem Beschluss über die Ermächtigung zum Führen von Hausgeldverfahren sollte der Verwalter also auch eine Befugnis zum Abschluss von Ratenzahlungs- oder Stundungsvereinbarungen regeln. Im Einzelfall können so Kostenrisiken gebannt werden.

Bild: gettyimages/smolaw11 Seit Inkrafttreten des WEMoG am 1.12.2020 ist die Zwangsversteigerung aus jedem Zahlungstitel möglich

Vorsorge durch Rücklagen

Für den Fall erforderlicher Hausgeldverfahren und deren Finanzierung kann aber bereits vorgesorgt werden. Nach §§ 19 Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 2 WEG haben die Wohnungseigentümer die Kompetenz, über die Bildung weiterer Rücklagen Beschluss zu fassen. Auch mit Blick auf Kosten der Gemeinschaft, die ihr in Verteidigung gegen eine Beschlussklage entstehen, bietet sich also die Möglichkeit der Bildung einer Rücklage zur Finanzierung von Klagen der Gemeinschaft an. Grundsätzlich lässt sich die Liquidität der Gemeinschaft auch durch Bildung einer Liquiditätsrücklage sichern. Es besteht auch stets die Möglichkeit der Erhebung von Sonderumlagen im Fall von Liquiditätsengpässen infolge des Zahlungsausfalls einzelner Wohnungs­­eigentümer.

Ob im Übrigen die Einleitung eines Mahnverfahrens sinnvoll ist oder sogleich Zahlungsklage erhoben wird, hängt maßgeblich vom Einzelfall ab. Hat der Verwalter jedenfalls Anhaltspunkte dafür, der Wohnungseigentümer werde ohnehin Widerspruch gegen den Mahnbescheid oder aber Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegen, würde durch ein Mahnverfahren nur Zeit verschwendet.

WEMoG: Zwangsversteigerung aus Zahlungstitel möglich

Sollte sich das Mahnverfahren anbieten, muss der Verwalter, wenn der Eigen­tümer mehrere Sondereigentumseinheiten hat, streng darauf achten, die betreffenden Sondereigentumseinheiten genau zu bezeichnen und die jeweils auf diese entfallenden Hausgeldrückstände aufzuschlüsseln. Keinesfalls sollten Rückstände betreffend mehrere Sondereigentumseinheiten unaufgeschlüsselt in einem Betrag geltend gemacht werden. Spätestens im Rahmen der Zwangsversteigerung wäre der entsprechende Titel wertlos, da sich die konkreten auf die einzelnen Einheiten entfallenden Zahlungsrückstände nicht eindeutig aus dem Titel ergeben.

Im Rahmen der Zwangsversteigerung ist zu beachten, dass im Zuge des Inkrafttretens des Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes (WEMoG) am 1.12.2020 auch § 10 Abs. 3 ZVG insoweit modifiziert wurde, als die Zwangsversteigerung aus jedem Zahlungstitel möglich ist.

Die Voraussetzung einer Höhe von mindestens drei Prozent des Einheitswerts ist nicht mehr zu erfüllen. Erhält der Verwalter Kenntnis von einem Zwangsversteigerungsverfahren, das ein außenstehender dritter Gläubiger gegen den Hausgeldschuldner betreibt, sind die Forderungen der Gemeinschaft unverzüglich beim Vollstreckungsgericht anzumelden. Entsprechendes gilt im Fall der Insolvenz. Auch hier sind die Forderungen der Gemeinschaft unverzüglich beim Insolvenzverwalter anzumelden.