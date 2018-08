Seit 20 Jahren Impulse für Insider! Die Fachzeitschrift für Management, Recht und Praxis hält Führungskräfte in der Immobilienbranche über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Mit der Immobilienwirtschaft erfahren Sie, welche Chancen der Markt aktuell bietet und wie Sie diese professionell in Geschäfte umsetzen. Jetzt Branchenmagazin probelesen! Weiter

Gerade bei den Gasbezügen gibt es Optimierungspotenziale, die sowohl die Selbstkosten der Immobilienverwaltung senken, aber auch den Geldbeutel von Mietern oder Selbstnutzern schonen. Mietobjekte können deutlich rentabler bewirtschaftet werden. Doch zwischen Gaslieferanten und Verwaltern ist es wie in einer alten Ehe: Man hat sich aneinander gewöhnt. Über einen Wechsel denkt der Verwalter nicht einmal nach. Den Aufwand und die Kosten für eine Ausschreibung kann er nicht in Rechnung stellen, der Gaspreis an sich wird nur durchgereicht. Warum also wechseln? Weiter