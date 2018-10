Unternehmen: NAI Apollo Group erweitert Bewertungssegmente

NAI Apollo, ein Netzwerk von Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland, erweitert das Geschäftsfeld der Bewertung und Marktforschung für Wohnimmobilien um die Segmente Gewerbe und Logistik. Dafür firmiert seit dem 10. Juli 2013 die in Frankfurt am Main ansässige NAI Apollo Residential Advisory GmbH künftig unter NAI Apollo Valuation & Research GmbH. Weiter