Neuer RICS-Kodex für Immobilienmanagement Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die RICS hat auf der Immobilienmesse Mipim in Cannes ihren Kodex „Real Estate Management Guidance“ für das Immobilienmanagement vorgestellt.

Der Leitfaden bietet Wohn- und Gewerbeimmobilienmanagern weltweit Best Practice-Methoden für den Bereich Ethik und für die Berufsausübung. Er soll einen Rahmen für Managementleistungen in der Immobilienbranche festlegen und dazu beitragen, die Standards auf allen internationalen Märkten anzuheben. Darüber hinaus möchte die RICS mit dem Leitfaden Experten bei der Erfüllung der jeweiligen Gesetzesanforderungen und ethischen Kodizes in allen Regionen der Welt unterstützen. Der RICS-Leitfaden soll gewährleisten, dass Kunden und Verbraucher eine objektive Beratung erhalten, die auf professionelle Art und Weise angeboten wird und im Einklang mit international anerkannten Standards steht.

Der Leitfaden wurde in Zusammenarbeit mit Immobilienfachleuten auf der ganzen Welt ausgearbeitet. Er beinhaltet zwölf wichtige Grundsätze, die den Kodex für das Immobilienmanagement bilden.