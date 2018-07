Bei der Treureal GmbH übergibt Wolfgang Wingendorf die Sprecherrolle in der Geschäftsführung zum Januar 2012 an Dirk Tönges. Zusätzlich tritt Gesellschafter Andreas Bahr in die dann dreiköpfige Geschäftsführung ein.

Bei der Treureal GmbH übergibt Wolfgang Wingendorf die Sprecherrolle in der Geschäftsführung zum Januar 2012 an Dirk Tönges. Zusätzlich tritt Gesellschafter Andreas Bahr in die dann dreiköpfige Geschäftsführung ein. Wingendorf (59) und Bahr (57) gehörten zur ersten Geschäftsführer-Generation des im Jahr 1990 gegründet Unternehmens, das heute im Property Management rund 70.000 Wohneinheiten sowie rund 2,6 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche betreut sowie über einen Gebäudeservice-Flügel mit Hausmeister- und Handwerkerleistungen verfügt. Während Wingendorf durchgehend für das Unternehmen in der Führung tätig war, bekleidete Bahr nach dem Jahr 2002 Geschäftsführerposten bei Gesellschaften der Deutschen Annington. Tönges (43) arbeitet seit dem Jahr 1997 für die Treureal und baute nach dem Jahr 2000 den Geschäftsbereich des Managements von Gewerbeimmobilien auf. Seit dem Jahr 2004 ist er Gesellschafter und in geschäftsführenden Funktionen für die Unternehmensgruppe tätig. In dieser Zeit leitete er unter anderem die Treureal Gebäudeservice GmbH sowie die Treureal Property Management GmbH.