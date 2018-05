Der Aufsichtsrat der Hochtief Solutions AG, Essen, hat Wolfgang Homey zum neuen Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer (CFO) der Hochtief Solutions AG bestellt.

Homey tritt die Nachfolge von Heiner Helbig (54) an, der das Unternehmen verlässt. Homey übernimmt das Amt mit Wirkung zum 23.11.2011. Der 41-Jährige ist seit mehr als zehn Jahren für Hochtief tätig. Er trat im April 2000 in den Hochtief-Konzern ein, begleitete eine Vielzahl der M&ATransaktionen und übernahm Sonderprojekte des Vorstands. Seit Mai 2009 ist er Leiter der Konzernabteilung Controlling der Hochtief Aktiengesellschaft. Vorherige berufliche Stationen waren unter anderem die Eurohypo in Frankfurt.