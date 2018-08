Zum Thema Verwaltung

Makler: Deal: Sanus erwirbt drei Wohnhäuser in Berlin-Charlottenburg

Die Sanus AG ihr Portfolio um drei Wohnimmobilien in Berlin-Charlottenburg erweitert. Bei den Objekten handelt es sich um klassische Altbauten aus der Gründerzeit in der Zille- und Goethestraße sowie am Kaiserdamm. Weiter

Expo Real: Sanus stellt Berliner Wohnbauprojekt "Green Village" vor

Die Sanus AG realisiert 142 Wohnungen in Berlin-Friedrichshain: Der Baustart für das Quartier "Green Village" soll im Frühjahr 2013 sein. Auf der Expo Real in München stellt der Entwickler am Dienstag, den 9. Oktober, sein jüngstes Berliner Wohnungsbauprojekt vor. Weiter

Projekt: Erster Spatenstich für 217 Wohnungen in Berlin

Die Sanus AG hat am 26. September 2014 den ersten Spatenstich für ein Projekt mit 217 Mietwohnungen und einer Tiefgarage mit 164 Stellplätzen gefeiert. Weiter

Transaktion: Sanus kauft Baugrundstück und Bestandswohnhaus in Berlin

Die Immobiliengesellschaft Sanus hat in Berlin ein Wohnhaus in der Greifswalderstraße sowie ein Grundstück in der Wallstraße gekauft. Auf dem 1.150 Quadratmeter großen Grundstück wird das Unternehmen einen Neubau mit Tiefgarage errichten. Die Baugenehmigung liegt bereits vor. Weiter

