Alle großen Messdienstleister bieten die integrierte Abrechnung in mehreren Varianten an und nutzen beim Datenaustausch die Arge-Schnittstelle. Die Messdienstleister fertigen die Heizkostenabrechnung und übermitteln die Ergebnissätze für die automatisierte Übernahme elektronisch an den Kunden, der die Daten in seine ERP- oder Verwaltungs-Software einspielt.Weiter