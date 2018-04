„Immobilienwissen für die Zukunft“ – unter diesem Motto findet am 15.11.2011 der Immobilienkongress 2011 des Campus of Real Estate (CoRE) an der HfWU Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen statt.

Die Veranstaltung in der Jahnhalle in Geislingen steht ganz im Zeichen der Vorstellung der Neuauflage des „Wohnungs- und Immobilienlexikons", herausgegeben von den Professoren Dr. Eduard und Dr. Markus Mändle. Die rund 2.000 Seiten starke Enzyklopädie des Immobilienwissens enthält über 1.800 Stichworte zu aktuellen und grundsätzlichen Themen der Immobilienwirtschaft, die von mehr als 300 namhaften Wissenschaftlern und Immobilien-Professionals verfasst wurden. Das Werk steht auf „Haufe WohnungsWirtschafts Office Professional" auch online zur Verfügung und wird dort laufend aktualisiert.

Auf dem Kongress stehen Fachvorträge zu diesen Themen auf dem Programm:

Von der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre zur Immobilienökonomie

Aktuelle rechtliche Entwicklungen im Zusammenhang mit verfallenden baulichen Anlagen

Die derzeitige und zukünftige Rolle der Mitglieder in der Unternehmenspraxis der Wohnungsgenossenschaften - Chancen und Risiken

Von der Pflicht zur Kür: Kommunikation in der Immobilienwirtschaft

Wandel der Fachmedien im Zeitalter der Digitalisierung

Neben den Vorträgen ist ausreichend Zeit für Gespräche mit Kollegen und Studierenden eingeplant.