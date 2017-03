01.03.2017 | Gewerbeimmobilien

Ist die Luft im Büro zu trocken, haben Erkältungsviren leichtes Spiel.

Bild: Haufe Online Redaktion

Luftdichte Gebäudehüllen, große Glasfassaden und der Verzicht auf raumlufttechnische Anlagen führen heute in der Gebäudetechnik zu einer hervorragenden Energiebilanz. Das geht jedoch zu Lasten der Mitarbeiter von Büroimmobilien, die bei falscher Planung an viel zu warmer und trockener Raumluft leiden. Worauf Planer, Immobilienbesitzer und Gebäudenutzer achten sollten, um diese "Dry-Building-Syndrome" zu vermeiden, erfahren Sie in unserem Whitepaper.

Mit Hilfe einer Checkliste können sich Unternehmen dort einen Überblick verschaffen, ob die Luftfeuchte an den Arbeitsplätzen ausreichend ist oder ob Handlungsbedarf für eine weitere Prüfung und Beratung besteht. Zusätzlich fördert die Checkliste den gezielten Dialog zwischen Geschäftsführung, Facility Management, Beschäftigten, Betriebsarzt, Betriebsrat und Sicherheitsfachkräften.

Experten sind sich einig, dass es in den ächsten Jahren eine noch rasantere Entwicklung hin zu mehr Gesundheit in Büros geben muss. Für fast drei Viertel ist nach einer Untersuchung des Fraunhofer IAO Stuttgart sicher, dass bereits 2030 in nahezu jedem Büro eine optimale Luftfeuchte herrschen wird. Die Prävention vor den Folgen des „Dry-Building-Syndroms“ muss daher für Planer, Immobilienbesitzer, Mediziner und Gebäudenutzer schon jetzt Herausforderung und Aufgabe zugleich sein.

Hier geht es zum Whitepaper.