Imtech Arena in Hamburg: In Deutschland beschäftigt das Unternehmen derzeit 5.800 Mitarbeiter Bild: Imtech Deutschland GmbH & Co. KG

Der auf Energie- und Gebäudetechnik spezialisierte Imtech-Konzern startet nach internen Turbulenzen ein Sparprogramm und streicht rund 1300 Stellen. Davon werden überwiegend Mitarbeiter in Deutschland und in den Niederlanden betroffen sein.

Das teilte der niederländische Konzern am Dienstag mit. Imtech beschäftigt weltweit 27.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es rund 5.800.

Bei Projekten in Polen waren im Jahr 2012 Unregelmäßigkeiten aufgefallen, weswegen auch deutsche Manager zurückgetreten sind. Für das polnische Geschäft ist die deutsche Niederlassung in Hamburg verantwortlich. In Deutschland müssten rund 220 Millionen Euro und damit mehr als erwartet abgeschrieben werden, in Polen rund 150 Millionen Euro, hieß es. Aufgrund weiterer interner Überprüfungen der Projekte verzögere sich der Jahresabschluss 2012 bis Anfang Juni. In den Niederlanden machten widrige Marktbedingungen zu schaffen, hieß es.