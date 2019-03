132 Aussteller und 37 Firmen und Verlage zeigen auf der Facility Management 2012 vom 6. bis 8. März in Frankfurt am Main ihr Angebot an Dienstleistungen und Produkten. Das sind 15 Prozent mehr Aussteller als im Vorjahr.

132 Aussteller und 37 Firmen und Verlage zeigen auf der Facility Management 2012 vom 6. bis 8. März in Frankfurt am Main ihr Angebot an Dienstleistungen und Produkten. Das sind 15 Prozent mehr Aussteller als im Vorjahr. Das Spektrum der Aussteller reicht von Consulting Unternehmen, Anbietern von IT-Lösungen über Aus- und Weiterbildungsinstitute, Einzeldienstleister und Hersteller von Spezialprodukten bis hin zu den großen Komplettdienstleistern. Diskussionsrunden, Praxisberichte und Vorträge auf dem Messeforum ergänzen das Angebot. Highlight ist der Mittwochnachmittag, der die Chancen und Risiken der Energiewende für die FM-Branche aufzeigt: Auftaktredner ist Bundesaußenminister a. D. Joschka Fischer. Ebenfalls am Mittwoch greift Carsten Müller (Vorstandsvorsitzender der DENEFF, Berlin) in seiner Kongress-Keynote das Thema Energie auf und stellt die Frage: „Energieeffizienz – Schläft der Riese oder die Politik?“ Im Rahmen des Facility Management Kongresses findet am 6. März die erste Bundesfachtagung Betreiberverantwortung statt. Referenten zeigen hier aktuelle Beispiele und Lösungen aus der Praxis. Informationen zu Messe und Kongress unter www.fm-messe.de.