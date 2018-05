Die Preise für Rohöl sind zuletzt deutlich gestiegen Bild: Haufe Online Redaktion

Die Heizölpreise sind noch weiter geklettert und erreichen den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Am 7. Mai lagen die Kosten im bundesweiten Durchschnitt bei rund 68 Euro für 100 Liter. Das geht aus verschiedenen Internet-Preisportalen hervor. 2014 stieg der Ölpreis auf bis zu 80 Euro über das Jahr hinweg und pendelte sich zum Jahresschluss bei etwa 60 Euro ein.

Den vorliegenden Informationen zufolge hat sich das Heizöl in Deutschland in den vergangenen drei Monaten um rund zehn Euro je 100 Liter verteuert. Hintergrund seien steigende Preise für den Grundstoff Rohöl. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montag mehr als 75 Dollar und damit so viel wie im November 2014.

"Wir erwarten, dass der Ölmarkt bis Mitte 2019 ein sichtbares Marktdefizit aufweisen dürfte", schreibt Analyst Jan Edelmann von der HSH Nordbank. "Das sollte die Ölpreise auf hohem Niveau verharren lassen."

Mögliche Hintergründe: Trump-Politik und Iran-Atomdeal

Der Anstieg am Rohölmarkt ist nach Einschätzung von Experten auch durch politische Faktoren wie den diskutieren Ausstieg der Trump-Regierung aus dem Atomabkommen mit dem Iran zu erklären. Daraus könnten Sanktionen folgen, die auf dem Weltmarkt zum Ausfall von 600.000 Barrel Iran-Öl führen würden.

Nicht gerade zuträglich ist auch die restriktive Politik des Opec-Kartells, die Abwärtsspirale der Öllieferungen aus Venezuela, rückläufige Lagerbestände und eine steigende Nachfrage nach Rohöl. Im vergangenen Jahr erhöhte sich die Nachfrage um 1,7 Millionen Barrel pro Tag, im ersten Quartal des laufenden Jahres um 2,5 Millionen Barrel pro Tag.

Das könnte Sie auch interessieren:

Heizkosten: Ölpreise haben sich verteuert – vielerorts drohen Nachzahlungen

Heizspiegel 2017: Wer mit Öl heizt, muss mit zehn Prozent Mehrkosten rechnen