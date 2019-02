Bild: PhotoDisc Inc. Die Auswirkungen des WEG in seiner aktuellen Fassung haben vielleicht schon manchen Verwalter verzweifeln lassen. Der DDIV will wissen: Was haben Sie schon erlebt?

Wo läuft das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) in seiner jetzigen Form dem gesunden Menschenverstand zuwider? Oder was waren die absurdesten Klagen? Der Spitzenverband DDIV ruft Immobilienverwalter auf, ihre skurrilsten Erlebnisse mit dem Gesetz zu schildern und per Email an den Verband zu schicken.