Der Geschäftsbereich für Immobilienfonds der Deutschen Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) hat für rund 800 Millionen Euro das "Palais Quartier" in Frankfurt am Main gekauft. Die ECE beteiligt sich am Erwerb zu zehn Prozent und übernimmt das Management des zum Gebäudekomplex gehörenden Einkaufszentrums "My Zeil".Weiter