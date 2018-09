Unternehmen: Aus YIT wird Caverion

Die Caverion Corporation hat ihre Geschäftstätigkeit als Aktiengesellschaft an der Börse in Helsinki aufgenommen. Das Unternehmen ist eine Ausgliederung der YIT Corporation. Caverion entwirft, errichtet und betreibt Gebäudetechnik und bietet Industrieservice an. Weiter