Berufszulassungsregelung: Was Makler und Verwalter wissen und beachten müssen

Die Einführung einer Berufszulassungsregelung für gewerbliche Immobilienmakler und Verwalter von Wohnungseigentum befindet sich derzeit im parlamentarischen Verfahren. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich Ende Februar verabschiedet. Unser Experte Martin Kaßler hat für Sie zusammengefasst, was Verwalter beachten müssten, sollte der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form unverändert in Kraft treten.

Die neuen Zulassungsvoraussetzungen für Verwalter werden in §34c Gewerbeordnung (GewO) festgeschrieben. Was sich hinter den Normen im Detail verbirgt, erschließt sich oft erst auf den zweiten Blick. Martin Kaßler beantwortet hier die wichtigsten Fragen.

Für wen gelten die Regelungen?

Die gewerbsmäßige Verwaltung des gemeinschaftlichen Wohnungseigentums bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde (§ 34c Abs.1 GewO). Aktuell genügt dafür eine Gewerbeanzeige. Nach dem aktuellen Gesetzentwurf sind nur Verwalter, die Eigentum im Sinne von § 1 Abs. 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentümergesetzes (WEG) verwalten, betroffen. Zusätzlich müssen vertretungsberechtigte Mitarbeiter von Kreditinstituten in Zukunft ihre Sachkunde nachweisen, wenn sie in der WEG-Verwaltung tätig sind.

Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etwa bei offenen Handelsgesellschaften oder Kommanditgesellschaften, ist für jeden geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter eine Erlaubnis zu beantragen – die Erlaubnis bleibt dabei aber personengebunden. Bei juristischen Personen muss die Gesellschaft selbst den Erlaubnisantrag stellen und wird dabei von jeder vertretungsberechtigten Person, etwa dem Geschäftsführer oder einem Vorstandsmitglied, vertreten.

Zuverlässigkeit ist das A und O

Die Gewerbeerlaubnis ist dabei grundsätzlich an die persönliche Zuverlässigkeit und an die geordneten Vermögensverhältnisse des Antragstellers geknüpft. Persönlich zuverlässig ist dabei jeder, der nicht in den zurückliegenden fünf Jahren wegen eines Verbrechens oder Vergehens (etwa Diebstahl, Unterschlagung) rechtskräftig verurteilt worden ist. Geordnete Vermögensverhältnisse sind beispielsweise dann nicht gegeben, wenn über das Vermögen des Antragstellers aktuell ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.

Außerdem müssen WEG-Verwalter eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Der Kern der Gewerbeerlaubnis wird jedoch der Sachkundenachweis sein.

Was müssen Verwalter wissen?

Nach derzeitigem Stand müssen Gewerbetreibende künftig eine Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer ablegen und so ihre Sachkunde über die fachlichen und rechtlichen Grundlagen der WEG-Verwaltung nachweisen. Die Gebühr für die abzulegende Prüfung soll 400 Euro betragen. Die Inhalte und das Verfahren der Sachkundeprüfung sowie die Gleichstellung anderer Berufsqualifikationen werden in der zu erlassenden Verordnung festgeschrieben.

Laut Gesetzesbegründung werden sich die Inhalte insbesondere auf das Eigentumsrecht und im Zusammenhang mit Sanierungsmaßnahmen auch auf bautechnische Grundkenntnisse erstrecken. Auch wird Wissen über die technische Planung, die Vergabe und Überwachung von Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten, die Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten und über kaufmännische Aufgaben einschließlich Verwaltung, Abrechnung und Eintreibung von Geldern gefordert.

Es ist damit zu rechnen, dass die Ausbildung zum Immobilienfachwirt oder -kaufmann als gleichwertige berufliche Qualifikation angesehen wird.

Mitarbeiter und „alte Hasen“: Für wen gilt was?

Mitarbeiter sind aktuell nicht zum Nachweis ihrer Sachkunde verpflichtet. Allerdings muss der Gewerbetreibende dafür Sorge tragen, dass nur Mitarbeiter aktiv Verwaltungstätigkeiten ausüben, die über die dafür erforderliche Qualifikation verfügen. Dazu zählen Abschlüsse, Zertifikate oder Schulungen privater Bildungsträger und Akademien.

Darüber hinaus sind WEG-Verwalter, die seit mehr als sechs Jahren am Markt tätig sind, vom Nachweis der Sachkunde ausgenommen. Dies muss der Inhaber durch geeignete Unterlagen, wie die Gewerbeanmeldung sowie Vertragskopien und Abrechnungen, nachweisen.

Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, dass nur WEG-Verwalter, die selbstständig tätig waren, von der Sachkundepflicht befreit sind. Nach dem jüngsten Bundesratsbeschluss soll diese Regelung nun auf unselbstständig erworbene Berufserfahrung ausgeweitet werden. Damit greift der Bundesrat wieder die Formulierung des ursprünglichen Referentenentwurfs des Bundeswirtschaftsministeriums auf.

Versäumte Erlaubnisbeantragung kann teuer werden!

Der Gesetzentwurf sieht eine Frist von neun Monaten zwischen Verkündung des Gesetzes und Inkrafttreten vor. Der Bundesrat plädierte dabei auf eine Verlängerung auf mindestens zwölf, wenn nicht sogar 18 Monate, die der Bundestag im weiteren Gesetzgebungsverfahren prüfen will. Nach dem Inkrafttreten soll die zwölfmonatige Übergangsfrist beginnen, in der die derzeit tätigen Verwalter den Sachkundenachweis vorlegen sollen.

Die „alten Hasen“ müssen nach dem ursprünglichen Gesetzentwurf in der zwölfmonatigen Frist ihre bereits sechsjährige ununterbrochene, selbstständige Tätigkeit nachweisen. Verpasst ein Gewerbetreibender die Frist zur Erlaubnisbeantragung und ist anschließend ohne die Erlaubnis vorsätzlich oder fahrlässig tätig, so handelt er ordnungswidrig. Das Bußgeld kann nach § 144 Abs. 4 GewO-E dann bis zu 5.000 Euro betragen.

Nicht auf halbem Wege stehen bleiben

Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Februar 2017 verabschiedet. Der DDIV sieht noch Nachbesserungsbedarf. Der Entwurf beinhaltet etwa keinen Sachkundenachweis für Mietverwalter. Zudem sollte zu Gunsten eines einheitlichen Berufsbildes des Immobilienverwalters eine Integration erfolgen.

Der Gesetzentwurf unterscheidet zu Recht auch nicht zwischen einem Verkaufs- und einem Vermietungsmakler. Eine Trennung beim Immobilienverwalter ist daher umso unverständlicher. Darüber hinaus sollten auch Mitarbeiter, die aktiv an der täglichen Immobilienverwaltung mitwirken und Abrechnungen erstellen oder Eigentümerversammlungen vorbereiten, eine Sachkundeprüfung ablegen und ihre Qualifikationen nachweisen.

Immobilienverwaltung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die einen Vertrauensvorschuss seitens der Eigentümer erfordert. Damit die Beschäftigten immer „up to date“ bleiben und Vermögenswerte nachhaltig und zukunftsorientiert verwaltet werden, ist nach Ansicht des DDIV auch die Einführung einer Weiterbildungspflicht unerlässlich. Und diese sollte für Mitarbeiter gleichermaßen gelten.