Der Basiszinssatz liegt auch ab dem 1.1.2011 bei 0,12 Prozent. Damit bleibt er gegenüber dem letzten Stand vom 1.7.2010 unverändert.

Der Basiszinssatz ist die Grundlage dafür, Verzugszinsen zu berechnen. Bei Geschäften zwischen Privatleuten liegen die Verzugszinsen laut § 288 Abs. 1 BGB bei 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Vermieter von Gewerberaum können als Mindest-Verzugsschaden sogar 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz verlangen (§ 288 Abs. 2 BGB).

Jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres wird der Basiszinssatz angepasst. Er liegt ab dem 1.1.2011 weiterhin bei 0,12 Prozent, so dass z. B. Vermieter von säumigen Mietern insgesamt Verzugszinsen in Höhe von 5,12 Prozent bzw. 8,12 Prozent verlangen können.

Beispiel

Der Mieter befindet sich seit dem 6.1.2011 mit seiner Miete in Höhe von 850 Euro in Verzug. Wartet der Vermieter geduldig bis zum 4.3.2011 auf sein Geld, stehen ihm für diese Zeit 6,91 Euro an Verzugszinsen zu.

5,12 Prozent Jahreszins aus der geschuldeten Miete für Januar in Höhe von 850 Euro sind 43,52 Euro (= 850 Euro x 0,0512).

Zur Berechnung des Tageszinses ist der Jahreszins von 43,52 Euro durch die 365 Tage zu teilen, so dass sich ein Tageszins von 0,1192 Euro ergibt.

Die Verzugstage werden so berechnet:

26 Tage für Monat Januar

+ 28 Tage für Monat Februar

+ 4 Tage für Monat März

= 58 Tage x den Tageszins von 0,1192 Euro = 6,91 Euro Verzugszinsen.

Hat der Mieter also bis zum 4.3.2011 seine Januar-Miete nicht gezahlt, kann der Vermieter von ihm 6,91 Euro Verzugszinsen plus die ausstehende Miete fordern.

Praxis-Tipp

Zahlt der Vermieter tatsächlich an seine Bank höhere Zinsen, weil er wegen der fehlenden Miete sein Konto überziehen musste, kann er vom Mieter diesen höheren Zinsbetrag als Verzugszins verlangen. Dafür benötigt der Vermieter zum Nachweis eine Zinsbescheinigung seiner Bank.